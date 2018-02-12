МОК выразил соболезнования семьям жертв крушения Ан-148

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил соболезнования родным и близким жертв крушения самолета Ан-148, в олимпийской деревне организована зона траура. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Мы соболезнуем родным и близким жертв этой страшной трагедии. Те, кто хотят выразить дань уважения погибшим, могут это сделать в специальной зоне траура олимпийской деревни. МОК готов оказать помощь каждому, кто в ней нуждается», — сказано в заявлении МОК.

Пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту лайнера, выполнявшего рейс Москва–Орск, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Ранее слова поддержки родным и близким погибших выразили мировые лидеры — главы и министры иностранных дел многих стран мира. Сообщения с соболезнованиями пришли из Израиля, Белоруссии, Египта, Словакии, Бельгии, Финляндии, США и Украины.