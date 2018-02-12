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Основные работы на месте крушения Ан-148 продлятся семь дней

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Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
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Основные поисковые работы на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья могут быть завершены в течение семи дней. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

«Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Здесь, в зоне ЧС, мы планируем осуществлять основной этап поисковых работ в течение семи суток, потому что очень большая площадь разброса обломков, тяжелый снег и рельеф местности», — цитирует министра агентство ТАСС.

Пучков добавил, что операция из стадии поисково-спасательной перешла в поисковую, так как все находившиеся на борту погибли, а также принес соболезнования родным и близким жертв крушения. Для оказания помощи семьям погибших налажено взаимодействие со всеми регионами, откуда были пассажиры разбившегося Ан-148.

Ранее об обширности территории поиска заявляла и представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, осмотр территории «займет не одни сутки», работа будет вестись в непрерывном режиме до полного ее завершения.

Пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту лайнера, выполнявшего рейс Москва–Орск, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Процесс опознания тел будет проводиться в Московском бюро судебной экспертизы.

Ранее портал iz.ru публиковал новые возможные причины крушения самолета. Также опубликована запись переговоров авиадиспетчеров, которые пытались связаться с экипажем, и видео момента крушения Ан-148.

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