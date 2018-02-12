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Оба пилота потерпевшего крушение Ан-148 имели опыт работы на таком самолете

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Фото: РИА Новости/Марина Лысцева
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Командир и второй пилот самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Раменском районе Московской области, имели несколько сотен часов налета на этом типе машин.

Информацию об этом распространила пресс-служба ОАО «Саратовские авиалинии».

«Командир воздушного судна Губанов Валерий… — опытный пилот. Он пришел…  из компании «Россия», где также был пилотом на самолете Ан-148, имел свыше 5 тысяч общего налета часов, из них на Ан-148 — 2147 часов. Второй пилот — Гамбарян Сергей… имел 812 часов налета», — цитирует сообщение ТАСС.

Пассажирский авиалайнер Ан-148, на борту которого находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров, включая детей, потерпел крушение в Подмосковье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Все погибли. Взрыв разметал обломки, тела жертв катастрофы будут опознавать с помощью ДНК родственников.

Среди погибших при крушении пассажирского самолета Ан-148 был ветеран российской авиации, 79-летний заслуженный пилот России Борис Кармалеев.

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