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«Саратовские авиалинии» доставят родственников погибших в авиакатастрофе в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Компания «Саратовские авиалинии» окажет помощь в перевозке родственников погибших разбившегося самолета Ан-148 в Подмосковье.

Информацию об этом распространил пресс-секретарь авиаперевозчика Елена Воронова.

«Родственников доставят в Москву из всех регионов, в том числе из Саратова. Кроме того, авиакомпания оплатит им проживание там», — цитирует ее ТАСС.

Авиакатастрофа, в которой погиб 71 человек, произошла 11 февраля.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Раменском районе Московской области спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.

Всем семьям погибших полагается страховка в 2 млн рублей. Власти Оренбургской области выплатят дополнительно по 1 млн рублей родственникам погибших при крушении самолета Ан-148.

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