Рухнувший самолет Ан-148 разбросало на мелкие обломки

Спасатели не обнаружили крупных фрагментов рухнувшего самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, воронки на месте падения не образовалось. Спасательная операция в районе крушения пассажирского лайнера затруднена из-за больших сугробов. Обломки самолета Ан-148 разбросало на территории радиусом не менее 1 км.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. В результате погиб 71 человек, в том числе трое детей.

По одной из версий, лайнер мог развалиться в воздухе.