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После крушения в Подмосковье «Саратовские авиалинии» поменяли на «Ижавиа»

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Фото: commons.wikimedia.org/Pavel Adzhigildaev
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После крушения самолета в Подмосковье первый полет из Москвы в Орск выполнит авиакомпания «Ижавиа». Информацию о смене перевозчика подтвердили порталу iz.ru в Центральном билетном агентстве Орска.

Ранее авиакомпания «Саратовские авиалинии» временно приостанавливают эксплуатацию самолетов Ан-148 после катастрофы в Подмосковье. В пресс-службе авиаперевозчика отметили, что лайнер перед вылетом в Орск прошел все необходимые проверки. Отклонений выявлено не было.

Вместо «Саратовских авиалинии». «Сегодня рейс Орск–Москва будет выполнять авиакомпания «Ижавиа» на самолете Як-42. Из Орска до Москвы полет составит 2 часа 20 минут. Информации по завтрашним полетам пока что нет», — сказал собеседник в Центральном агенстве.

Регистрация уже открыта в аэропорту Домодево. Вылет запланирован на 14:20 мск. Также начались продажи билетов из Орска в Москву.

Напомним, в связи с крушение самолета Ан-148 вылеты из аэропорта Орск перенесли на сутки. Об этом журналистам сообщил директор аэропорта Орск Сергей Сухарев.

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