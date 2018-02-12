Инженер из Швейцарии погиб при крушении самолета Ан-148

Среди жертв крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» сервис-инженер швейцарской фирмы «Burckhardt Compression» Уэли Клаеуй, сотрудничавший с ПАО «Орскнефтеоргсинтез», говорится на сайте компании.

Швейцарец курировал монтаж компрессора на установке гидрокрекинга. Это был его четвертый проект в России. На родине у погибшего осталась семья.

Также в авиакатастрофе погибли двое сотрудников «Орскнефтеоргсинтеза» — Владимир и Александр Нормантовичи, являвшиеся отцом и сыном. Они занимали должности главного энергетика и начальника отдела по календарно-сетевому планированию и поддержке ИСУП соответственно.

«Коллектив ПАО «Орскнефтеоргсинтез» выражает искренние соболезнования родным и близким Нормантовича Владимира Андреевича, Нормантовича Александра Владимировича и Уэли Клаеуй. Эта невосполнимая утрата еще долго будет отдаваться болью в сердцах коллег», — говорится в сообщении.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек.