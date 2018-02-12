Киевское предприятие подключится к расследованию катастрофы Ан-148

Украинское государственное предприятие «Антонов» готово подключиться к расследованию авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье. Компания занимается разработкой и выпуском самолетов марки «Ан».

«Мы, конечно, примем в этом участие, если будет соответствующая просьба от российской стороны», — заявили в пресс-службе предприятия.

Представители компании-производителя не имеют сведений, обращалась ли с подобной просьбой российская сторона.

По их данным, упавший в Подмосковье самолет произведен на воронежском авиазаводе в кооперации с «Антоновым», уточняет ТАСС.

Напомним, пассажирский Ан-148 упал 11 февраля в Раменском районе Подмосковья через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек, в том числе трое детей. Все они погибли.