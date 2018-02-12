Прямой эфир
Сюжет:

Киевское предприятие подключится к расследованию катастрофы Ан-148

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинское государственное предприятие «Антонов» готово подключиться к расследованию авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье. Компания занимается разработкой и выпуском самолетов марки «Ан».

«Мы, конечно, примем в этом участие, если будет соответствующая просьба от российской стороны», — заявили в пресс-службе предприятия.

Представители компании-производителя не имеют сведений, обращалась ли с подобной просьбой российская сторона.

По их данным, упавший в Подмосковье самолет произведен на воронежском авиазаводе в кооперации с «Антоновым», уточняет ТАСС.

Напомним, пассажирский Ан-148 упал 11 февраля в Раменском районе Подмосковья через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек, в том числе трое детей. Все они погибли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сбор останков жертв катастрофы Ан-148 продлится неделю
На месте крушения Ан-148 найден бортовой самописец

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017