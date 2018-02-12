Сбор останков жертв катастрофы Ан-148 продлится неделю

Сбор останков погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье продолжится семь дней. Для их опознания проведут дополнительные экспертизы.

«Этот процесс длительный достаточно. В течение семи дней останки будут собираться», — сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Родственники погибших должны как можно скорее получить возможность похоронить родных, поэтому для скорейшего опознания тел будут проведены независимые судебно-медицинские экспертизы, а также генетические и химические исследования», — заявил в свою очередь глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

СК обещал «детально разбираться в причинах аварии», уточняет «Интерфакс».

Самолет «Саратовских авиалиний» направлялся из аэропорта Домодедово в Орск, на борту находился 71 человек, все пассажиры и члены экипажа погибли.

Как писал iz.ru, СК рассматривает три приоритетные версии гибели воздушного судна.

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