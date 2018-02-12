На месте крушения Ан-148 найден бортовой самописец

Начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин рассказал, что на месте крушения Ан-148 в Подмосковье найден, предположительно, бортовой самописец.

По его словам, самописец найден в 18-м секторе поисковых работ.

«Сейчас работает МАК (Межгосударственный авиационный комитет) для подтверждения и идентифицирования прибора», — сказал Полетыкин в ходе рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Накануне на месте крушения самолета также был найден один черный ящик.

Полетыкин добавил, что для обследования и уточнения границ разлета обломков применяются 9 летательных аппаратов.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек.

Следствие рассматривает несколько версий происшедшего.