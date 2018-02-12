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Власти ведут переговоры о временной замене авиаперевозчика из Москвы в Орск

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Фото: ТАСС/Сергей Никифоров
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«Саратовские авиалинии» на рейсе Москва–Орск заменят авиакомпании «Аэрофлот» или «Россия».

Об этом заявил губернатор Оренбургской области Юрий Берг в понедельник, 12 февраля.

«Мной проведены переговоры, я сегодня получу ответ, чтобы вакуума не было. И, скорее всего, с завтрашнего дня пойдет этот рейс регулярный. Поставит или «Россия», или «Аэрофлот», — цитирует его ТАСС.

Рейсы из Москвы в Орск и на обратном направлении на 12 февраля были отменены.

Пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту лайнера, выполнявшего рейс Москва–Орск, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Власти Оренбургской области выплатят дополнительно сверх страховых выплат по 1 млн рублей родственникам погибших при крушении самолета Ан-148, столько же пожелал выплатить семьям жертв катастрофы глава Подмосковья Андрей Воробьев.

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