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«Саратовские авиалинии» приостановили эксплуатацию самолетов Ан-148

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Фото: REUTERS/Mikhail Grigoryev
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Авиакомпания «Саратовские авиалинии» временно приостанавливают эксплуатацию самолетов Ан-148 после катастрофы в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Там отметили, что лайнер перед вылетом в Орск прошел все необходимые проверки. Отклонений выявлено не было.

Напомним, пассажирский самолет Ан-148 потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья накануне. Воздушное судно пропало с радаров через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек, в том числе трое детей. Все они погибли.

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