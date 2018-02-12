Обнаружено более 200 фрагментов тел погибших при катастрофе Ан-148
На месте падения лайнера Ан-148 в Раменском районе Подмосковья найдено 209 фрагментов тел погибших.
«Найдено 209 фрагментов тел, работа продолжается», — цитирует «РИА Новости» представителя оперативного штаба на месте ЧС.
Напомним, рейсовый Ан-148, следовавший из Москвы в Орск, упал 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Самолет пропал с радаров через четыре минуты после вылета из Домодедово. На борту находился 71 человек, в том числе трое детей. Все они погибли.
Как писал iz.ru, обломки самолета и части тел разбросаны на значительной площади. Ранее сообщалось, что поиски погибших продолжатся семь дней.
СК рассматривает три приоритетные версии гибели воздушного судна.
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