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Родственникам жертв крушения Ан-148 начали выплачивать первые компенсации

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Фото: ТАСС/Сергей Никифоров
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Родственникам жертв крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье начали выплачивать первые денежные компенсации. Об этом сообщил глава Минтранса России Максим Соколов.

«По моей информации, первые выплаты уже начались. Речь идет о первом транше в размере 100 тыс. рублей», — приводит слова Соколова «Интерфакс».

Министр добавил, что к настоящему времени подготовлены документы для выплат семьям родственников погибших пассажиров разовых компенсаций на общую сумму более 2 млн рублей.

Как сообщал портал iz.ru, материальную помощь семьям погибшим окажут власти Саратовской и Оренбургской областей. Денежные компенсации выплатят власти Москвы и Московской области.

Пассажирский самолет Ан-148 рейса 703 Москва–Орск авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. Лайнер перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что причиной крушения лайнера стало обледенение приемников полного давления, которое привело к неверной передаче данных о скорости полета на индикаторах пилотов. По версии следствия, самолет взорвался после удара о землю, до падения он не имел повреждений.

В ходе поисковых операций в зоне чрезвычайной ситуации на площади 30 га было обнаружено более 1,4 тыс. фрагментов тел погибших. В настоящее время специалисты МАКа продолжают расшифровку бортовых самописцев самолета.

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