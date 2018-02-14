Прямой эфир
Сюжет:

Причиной гибели Ан-148 мог стать сбой в системе воздушных сигналов

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба МАК
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной гибели самолета Ан-148, принадлежащего «Саратовским авиалиниям», мог стать сбой в системе воздушных сигналов, что в условиях облачности привело к потере ориентации в пространстве. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников, близких к расследованию авиакатастрофы.

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила во вторник, 13 февраля, что у самолета был выключен обогрев всех трех приемников полного давления, которые отвечают за определение скорости воздушного судна.

Датчики представляют собой полую трубку. В условиях дождливой или снежной погоды в них может образовываться жидкость, которая при отключенном обогреве и наборе большой высоты превращается в лед и неправильно регистрирует скорость набегающего потока.

В результате пилоты судна информацию о параметрах самолета получают неверную. Процедура включения обогрева для датчиков не включена в карту полетной проверки и находится в памятном листе у экипажа самолета.

«Экипаж, скорее всего, счел, что самолет теряет скорость из-за того, что задирает нос и сваливается. В этой ситуации у пилотов срабатывает рефлекс «отдать штурвал от себя» — опустить нос, чтобы исправить неправильное пространственное положение. Это усугубило ситуацию, самолет перешел в пикирование, из которого уже было невозможно выйти», — сообщил источник «Известиям», знакомый с ходом расследования.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пилотов обманули датчики

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Росавиация сообщила о проблемах с датчиками лишь после крушения Ан-148
Собянин утвердил выплаты детям погибших при крушении Ан-148 москвичей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017