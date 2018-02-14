Причиной гибели Ан-148 мог стать сбой в системе воздушных сигналов

Причиной гибели самолета Ан-148, принадлежащего «Саратовским авиалиниям», мог стать сбой в системе воздушных сигналов, что в условиях облачности привело к потере ориентации в пространстве. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников, близких к расследованию авиакатастрофы.

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила во вторник, 13 февраля, что у самолета был выключен обогрев всех трех приемников полного давления, которые отвечают за определение скорости воздушного судна.

Датчики представляют собой полую трубку. В условиях дождливой или снежной погоды в них может образовываться жидкость, которая при отключенном обогреве и наборе большой высоты превращается в лед и неправильно регистрирует скорость набегающего потока.

В результате пилоты судна информацию о параметрах самолета получают неверную. Процедура включения обогрева для датчиков не включена в карту полетной проверки и находится в памятном листе у экипажа самолета.

«Экипаж, скорее всего, счел, что самолет теряет скорость из-за того, что задирает нос и сваливается. В этой ситуации у пилотов срабатывает рефлекс «отдать штурвал от себя» — опустить нос, чтобы исправить неправильное пространственное положение. Это усугубило ситуацию, самолет перешел в пикирование, из которого уже было невозможно выйти», — сообщил источник «Известиям», знакомый с ходом расследования.

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Пилотов обманули датчики