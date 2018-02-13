Прямой эфир
Сюжет:

Собянин утвердил выплаты детям погибших при крушении Ан-148 москвичей

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размер ежемесячных выплат детям, которые живут в столице и потеряли родителей в результате крушения Ан-148. Сумма пособия составит 13 тыс. рублей.

Кроме того, семьям 11 москвичей, погибших в авиакатастрофе, единовременно перечислят 1 млн рублей, сообщается на официальном сайте градоначальника.

Кроме того, власти Москвы компенсируют родственникам и близким жертв крушения расходы, связанные с пребыванием в столице.

Также будет оказана помощь в организации погребения.

Самолет «Саратовских авиалиний», следовавший из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово 11 февраля. Погиб 71 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МАК назвал основную версию крушения Ан-148
Экипаж Ан-148 был введен в заблуждение из-за неверных данных о скорости

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017