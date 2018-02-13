Собянин утвердил выплаты детям погибших при крушении Ан-148 москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размер ежемесячных выплат детям, которые живут в столице и потеряли родителей в результате крушения Ан-148. Сумма пособия составит 13 тыс. рублей.

Кроме того, семьям 11 москвичей, погибших в авиакатастрофе, единовременно перечислят 1 млн рублей, сообщается на официальном сайте градоначальника.

Кроме того, власти Москвы компенсируют родственникам и близким жертв крушения расходы, связанные с пребыванием в столице.

Также будет оказана помощь в организации погребения.

Самолет «Саратовских авиалиний», следовавший из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово 11 февраля. Погиб 71 человек.