Экипаж Ан-148 был введен в заблуждение из-за неверных данных о скорости

Экипаж самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в Подмосковье, мог быть введен в заблуждение из-за неверных данных о скорости полета. Такую точку зрения высказал порталу iz.ru авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), крушение самолета могло произойти из-за обледенения приемников полного давления, которое привело к неверной передаче данных о скорости полета на индикаторах в кабине пилотов. Специалисты МАК выяснили, что «особая ситуация» начала развиваться спустя примерно 2,5 минуты после взлета на высоте около 1,3 тыс. м при приборной скорости в 465–470 км/ч.

«Датчик — это трубка Пито. Измеряет скорость воздушного потока. По ней определяют так называемую воздушную скорость движения самолета. Если происходит обледенение, то показания скорости занижаются. Если она полностью забивается, то скорость равна нулю — нет никаких показаний. И, конечно же, это вводит в заблуждение экипаж, и может вызвать различные неправильные действия экипажа. Они видят, что скорость низкая, начинают прибавлять обороты, пытаются увеличить скорость. При этом скорость может подойти до граничных пределов, которых нельзя допускать. Тот же автопилот использует для управления самолетом показания этих датчиков. Соответственно, если они неправильно дают ему информацию, то он предпринимает неправильные действия», — сказал Гусаров.

По словам эксперта, в авиации нередки случаи, когда из-за неверных данных о скорости полета происходили трагические события.

«К сожалению, могу вспомнить историю опять-таки с самолетом Ан-148. Если помните, в 2011 году была катастрофа этого самолета. Это был учебно-испытательный полет на заводе в Воронеже под управлением пилота из Мьянмы. Там завели самолет в пикирование, при этом там была неисправность датчика скорости. В итоге они разогнали скорость самолета до запредельной. Более чем на 100 км/ч превысили максимально возможную скорость, но сами об этом не знали. Прибор показывал значительно меньше. И когда они увидели, что земля приближается и начали выводить его из пикирования самолета, конструкция просто не выдержала. Сначала хвост оторвало, потом крыло, и самолет развалился. Он не рассчитан на такую скорость», — подчеркнул Гусаров.

Отказ командира экипажа Ан-148 от антиобледенительной обработки самолета перед вылетом не мог стать причиной сбоя датчика, считает эксперт.

«Антиобледенительная обработка проводится на крыле и фюзеляже. Для того чтобы лед, образовавшийся на крыле, препятствовал возникновению подъемной силы. И никто никакого антиобледенителя в датчики не заливает. Это очень тоненькая трубочка, в которую противопоказано что-либо заливать», — уточнил Гусаров.

Также авиаэксперт отметил, что проблема с датчиком не может быть конструктивной особенностью Ан-148. По его словам, конструкция датчика настолько проста и распространенна, что датчик одного и того же производителя может стоять на многих самолетах.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс по маршруту Москва–Орск, разбился 11 февраля спустя несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово.

Воздушное судно, согласно последним данным, взорвалось после удара о землю. На борту самолета находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все они погибли.