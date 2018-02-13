МАК извлек из черного ящика данные о последнем полете Ан-148

Специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) удалось извлечь из бортового параметрического самописца данные о последнем полете лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний».

«Произведено успешное копирование всей информации бортового параметрического регистратора. Имеется запись 16 полетов, в том числе завершившегося катастрофой», — сообщается на сайте МАК.

Отмечается, что из-за сильных повреждений потребовалась полная разборка самописцев. Сейчас специалисты занимаются расшифровкой записи.

Кроме того, МАК провел переговоры с представителями украинского авиастроительного концерна «Антонов», а также Национального бюро по расследованию авиапроисшествий и инцидентов Украины, так как государство является разработчиком и изготовителем самолета.

В настоящее время комиссия по расследованию катастрофы ожидает решения о дате прибытия в Россию группы украинских специалистов, которые подключатся к работе по выяснению обстоятельств крушения Ан-148.

Самолет «Саратовских авиалиний», вылетевший из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту лайнера находился 71 человек, все погибли.

На месте крушения в Раменском районе Подмосковья продолжается поисковая операция. Опознание жертв будет проводиться в Москве при помощи ДНК-экспертизы.

Следственный комитет России рассматривает несколько версий крушения Ан-148.