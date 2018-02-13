МАК назвал основную версию крушения Ан-148

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных параметрического самописца разбившегося Ан-148 и провел предварительный анализ информации.

По данным комитета, крушение пассажирского самолета могло произойти из-за обледенения приемников полного давления, которое привело к неверной передаче данных о скорости полета на индикаторах пилотов, передает «РИА Новости».

Как отмечает агентство, МАК выяснил, что «особая ситуация» начала развиваться примерно спустя 2,5 минуты после взлета на высоте около 1,3 тыс. м при приборной скорости в 465–470 км/ч.

Как сообщал портал iz.ru, из-за сильного повреждения обнаруженных на месте крушения Ан-148 бортовых самописцев специалистам МАК пришлось прибегнуть к их полной разборке.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс по маршруту Москва–Орск, разбился 11 февраля спустя несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово.

Воздушное судно, согласно последним данным, взорвалось после удара о землю. На борту самолета находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все они погибли.