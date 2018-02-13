МЧС расширило зону поисковых работ на месте крушения самолета Ан-148

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) расширило зону проведения поисковых работ на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин.

«По состоянию на 14:00 мск расширена зона поиска. Численность группировки, работающей на месте ЧС, не изменилась — более 1 тыс. человек и свыше 200 единиц техники», — приводит слова Полетыкина ТАСС. Он добавил, что работа ведется совместно со следователями.

По словам представителя ведомства, при падении самолета образовалась воронка, откуда были подняты два двигателя. Помимо этого, с помощью двух автомобилей были отправлены на экспертизу Межгосударственного авиационного комитета (МАК) фрагменты разбившегося лайнера. Во вторник специалисты МАК извлекли из бортового параметрического самописца данные о последнем полете лайнера.

Пассажирский лайнер Ан-148 рейса 703 Москва–Орск потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Самолет перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

В настоящее время следователи рассматривают несколько версий крушения лайнера, в числе которых человеческий фактор, отказ техники и неблагоприятные погодные условия. Следователи утверждают, что лайнер взорвался после удара о землю, до падения он не имел повреждений.

В ходе поисковых операций в зоне чрезвычайной ситуации на площади в 30 га было обнаружено более 1,4 тыс, фрагментов тел погибших. Найденные фрагменты тел погибших направили для экспертизы в Москву. Для идентификации у родственников в Орске были собраны ДНК.

В связи со случившимся Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании крушения лайнера.