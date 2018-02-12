Украина назначила советников для участия в расследовании крушения Ан-148

Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании крушения Ан-148.

«Уведомление о катастрофе направлено в Украину — государство разработчика самолета. Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках Приложения 13 к Чикагской конвенции», — говорится на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек.

Следствие рассматривает несколько версий происшедшего.