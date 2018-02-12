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Разбившийся в Подмосковье Ан-148 не выработал четверти своего ресурса

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Фото: REUTERS/Mikhail Grigoryev
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Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», потерпевший крушение в Московской области, не выработал и четверти своего ресурса. Об этом сообщил представитель воронежского авиазавода (ВАСО), где был выпущен самолет.

«Проектный ресурс на Ан-148 составляет 30 лет эксплуатации, 80 тыс. летных часов, 40 тыс. полетов. Налет конкретного борта составлял немногим более 16 тыс. часов, 8348 посадок на 01.02.2018 года, то есть менее 25% ресурса», — приводит РИА «Новости» слова представителя предприятия.

По данным ВАСО, Ан-148 выпускается на предприятии с 2009 года. Лайнер сертифицирован в 2007 году Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета, получил сертификат типа СТ 264-Ан-148.

Пассажирский лайнер Ан-148 рейса 703 Москва–Орск потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Самолет перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.

По информации авиакомпании, перед вылетом самолет прошел плановую проверку и был исправен. Однако в связи с авиакатастрофой авиакомпания «Саратовские авиалинии» временно приостановила эксплуатацию самолетов Ан-148.

По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В настоящее время следователи рассматривают несколько версий крушения лайнера, в числе которых человеческий фактор, отказ техники и неблагоприятные погодные условия.

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