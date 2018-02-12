В Кремле призвали не торопиться с итоговым докладом о причинах крушения Ан-148

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что преждевременным говорить о представлении президенту РФ Владимиру Путину итогового доклада с анализом причин катастрофы Ан-148 в Московской области.

«Вряд ли можно ждать доклада о причинах трагедии, которая произошла. Очевидно, что времени для выявления причин недостаточно, — сказал Песков, отметив, что президент «постоянно получает информацию» о работах на месте авиакатастрофы от правительственной комиссии.

Официальный представитель Кремля также напомнил, что именно комиссии в первую очередь уполномочена делать какие-то заключения по факту крушения лайнер.

Напомним, пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки лайнера были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

В настоящий момент на месте крушения продолжается поисково-спасательная операция.

Следователи рассматривают несколько версий причин крушения, в том числе человеческий фактор и неблагоприятные погодные условия.