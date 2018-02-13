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Более 1,4 тыс. фрагментов тел обнаружено на месте крушения Ан-148

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Фото: ТАСС/Наталья Дмитрак
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Более 1,4 тыс, фрагментов тел погибших обнаружили в ходе поисковых работ в зоне чрезвычайной ситуации на площади в 30 га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб на месте ЧС.

Найденные фрагменты тел погибших уже направили для экспертизы в Москву. Для идентификации у родственников в Орске собрали ДНК, сообщает РИА «Оренбуржье».

Кроме того, на месте происшествия были обнаружены 499 фрагментов самолета. Всего на месте трагедии работают более 1 тыс. человек и около 200 единиц техники. Поисковые работы на данный момент продолжаются.

Ранее портал iz.ru сообщал, что группа активистов «Патриаршие православные добровольцы» организовали поминальную акцию по погибшим при крушении авиалайнера Ан-148 в Подмосковье у храма Христа Спасителя в Москве.

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