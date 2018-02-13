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У храма Христа Спасителя почтили память погибших в катастрофе Ан-148

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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У храма Христа Спасителя в Москве организована поминальная акция по погибшим при крушении авиалайнера Ан-148 в Подмосковье. Мероприятие инициировала группа активистов «Патриаршие православные добровольцы».

Участники акции выложили на ступенях храма православный крест из 71 лампады — по числу погибших. Огонь будет поддерживаться еще три дня, чтобы любой желающий мог присоединиться.

Несмотря на то что призыв активистов прийти к храму был размещен незадолго до мероприятия, на него откликнулись несколько десятков человек, отмечает «Вечерняя Москва» со ссылкой на организаторов.

«Для всех нас падение самолета — это, разумеется, большая трагедия. Мы хотели бы, чтобы близкие погибших чувствовали, что и в своем далеком городе кто-то знает и помнит об их горе, старается их поддержать», — отметил Михаил Куксов, руководитель молодежного отдела московской городской епархии и движения «Патриаршие православные добровольцы».

 

Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший в Орск, разбился 11 февраля через две минуты после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Все находившиеся на борту самолета — 65 пассажиров и шесть членов экипажа — погибли.

На месте падения лайнера в Раменском районе Подмосковья проводится поисковая операция, найдены бортовые самописцы, началась их расшифровка. Следственный комитет России рассматривает несколько версий случившегося.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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