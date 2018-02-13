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Росавиация сообщила о проблемах с датчиками лишь после крушения Ан-148

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Фото: REUTERS/Mikhail Grigoryev
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Росавиация сообщила о проблемах с датчиками фиксации полета на разных самолетах лишь после крушения Ан-148.

С 4 по 5 февраля в России было зафиксировано несколько инцидентов, которые были связаны с расхождением показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота.

Однако предупреждение о подобных ЧП, выявленное также при расшифровке черных ящиков лайнера «Саратовских авиалиний», было обнародовано после авиакатастрофы в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщал портал iz.ru, при расшифровке данных черного ящика Ан-148 эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) выявили неверную передачу данных о скорости полета лайнера на индикаторах пилотов. Специалисты полагают, что это могло произойти из-за обледенения приемников полного давления.

Самолет «Саратовских авиалиний», следовавший из Москвы в Орск, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Погиб 71 человек.

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