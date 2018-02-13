Почти 700 обломков самолета обнаружены на месте крушения Ан-148

Порядка 700 обломков самолета обнаружены на месте крушения Ан-148 в Московской области.

Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

«В районе падения Ан-148 спасатели обнаружили почти 700 обломков воздушного судна», — приводит его слова «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, пассажирский самолет Ан-148, выполнявший рейс «Саратовских авиалиний» по маршруту Москва–Орск, разбился 11 февраля спустя несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово.

Воздушное судно, согласно последним данным, взорвалось после удара о землю. На борту самолета находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все они погибли.