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Почти 700 обломков самолета обнаружены на месте крушения Ан-148

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Фото: ТАСС/Наталья Дмитрак
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Порядка 700 обломков самолета обнаружены на месте крушения Ан-148 в Московской области.

Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

«В районе падения Ан-148 спасатели обнаружили почти 700 обломков воздушного судна», — приводит его слова «РИА Новости»

Как сообщал портал iz.ru, пассажирский самолет Ан-148, выполнявший рейс «Саратовских авиалиний» по маршруту Москва–Орск, разбился 11 февраля спустя несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово.

Воздушное судно, согласно последним данным, взорвалось после удара о землю. На борту самолета находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все они погибли

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