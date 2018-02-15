МАК продолжает расшифровку бортовых самописцев самолета Ан-148

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжают расшифровку бортовых самописцев разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148, которые содержат переговоры пилотов лайнера.

«Речевой самописец еще не расшифрован, работа продолжается. Информация в ряде СМИ о завершении расшифровки не соответствует действительности», — рассказал ТАСС представитель МАК.

Он также отметил, специалисты МАК располагают всем необходимым для расшифровки информации с самописцев, поэтому помощь украинских экспертов не потребуется.

При этом МАК готов включить разработчиков самолета в состав комиссии для расследования причин авиакатастрофы.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами катастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

По предварительным данным, причиной крушение могло стать расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе.