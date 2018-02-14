В Подмосковье проведут полет-имитацию взлета разбившегося Ан-148

В подмосковном Жуковском проведут испытательный полет, который будет имитировать взлет разбившегося пассажирского самолета Ан-148. Об этом сообщили в Летно-исследовательском институте имени Громова (ЛИИ), пилоты которого будут осуществлять эксперимент.

По словам представителя ЛИИ, данные параметров полета будут полностью идентичны наблюдавшимся у разбившегося самолета, будут отработаны элементы с отключением датчиков, двигателей и других бортовых систем.

Имитация взлета, по мнению экспертов, может помочь выяснить причины аварии Ан-148. Как передает ТАСС, осуществлять испытательный полет будут пилоты, неоднократно летавшие на самолетах этой модели.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс по маршруту Москва–Орск, разбился 11 февраля спустя несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. На борту воздушного судна находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они стали жертвами авиакатастрофы.

Как сообщал портал iz.ru, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) на основе расшифрованных данных черных ящиков разбившегося Ан-148 назвал возможной причиной аварии обледенение приемников полного давления, которое привело к неверной передаче данных о скорости полета на индикаторах пилотов.

Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.