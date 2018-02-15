Соколов рассказал о ходе расследования крушения Ан-148

Министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что в ближайшее время станут известны предварительные причины крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний».

По его словам, сразу после этого, «вне зависимости от времени суток», эксперты соберутся для обсуждений этих причин на площадке Межгосударственного авиационного комитета.

В настоящее время, как рассказал Соколов, идут проверки перевозчика, чей самолет разбился, а также аэропорта Домодедово, откуда он вылетел.

Глава Минтранса не исключил, что все процедуры могут быть закончены к 18 февраля.

«Как правило, срок составляет около недели», — приводит его слова «РИА Новости».

Вместе с тем, министр заявил, что пока преждевременно говорить об ужесточении процедуры предполетного досмотра самолета Ан-148, а также об изменении правил эксплуатации лайнера.

По его словам, необходимые рекомендации российские ведомства, а также представители авиастроительной отрасли смогут дать только после рассмотрения отчета о катастрофе.

Как сообщал портал iz.ru, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. В результате крушения погиб 71 человек.