Пилотов обманули датчики

Пилоты разбившегося самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в условиях облачности потеряли ориентацию в пространстве. Такую версию «Известиям» высказали несколько источников, близких к расследованию авиакатастрофы. Перед взлетом не был включен обогрев внешних датчиков, определяющих скорость лайнера, что и привело к искажению данных. У пилотов была возможность совершить аварийную посадку и спасти жизни людей. С таким выводом согласен бывший генконструктор КБ имени Антонова.

Как установила во вторник комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы Ан-148, обогрев всех трех приемников полного давления (ППД — устройства для определения скорости воздушного судна) этого самолета был выключен, что в конечном счете и привело к трагическим последствиям.

ППД конструктивно представляет собой полую трубку с отверстиями, два таких датчика расположены на носу лайнера и один в хвосте. В дождливую или снежную погоду в этих трубках иногда скапливается влага, которая при наборе большой высоты может превратиться в лед. В этом случае барометрический прибор будет неправильно регистрировать скорость набегающего потока и пилоты получат неверную информацию о параметрах движения самолета. Для предотвращения этого создана система обогрева трубок ППД.

«Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД при выключенном состоянии систем их обогрева», — отмечается в официальном заявлении комиссии МАКа.

По словам источников «Известий», близких к расследованию, изучение данных параметрического самописца не выявило неисправностей в самолете. Экипаж просто забыл включить обогрев ППД. Эта процедура на Ан-148 выполняется «по памяти» (по так называемому memory list — перечню процедур, не включенных в карту полетной проверки).

Сразу после взлета лайнер вошел в зону облачности. Примерно через 2,5 минуты после взлета на высоте около 1300 м стали появляться расхождения в показаниях скорости на приборе командира экипажа и резервном. Через 25 секунд разница составляла 30 км/ч и продолжала увеличиваться. Еще примерно через 50 секунд на высоте около 2000 м экипаж в соответствии с руководством по летной эксплуатации отключил автопилот и перешел на ручной режим управления.

В следующие полторы минуты пилоты пытались понять причины происходящего. В это время самолет находился на высоте 1700–1900 м. Летчики активно работали рычагами тяги двигателей. Об этом говорят изменения вертикальной перегрузки в пределах от 0,5 до 1,5 g.

— Экипаж, скорее всего, счел, что самолет теряет скорость из-за того, что задирает нос и сваливается, — сообщил источник «Известий», знакомый с ходом расследования. — В этой ситуации у пилотов срабатывает рефлекс «отдать штурвал от себя» — опустить нос, чтобы исправить неправильное пространственное положение. Это усугубило ситуацию, самолет перешел в пикирование, из которого уже было невозможно выйти.

На Ан-148 есть специальный прибор — авиагоризонт, который работает по принципу гироскопа и показывает положение воздушного судна относительно земли. Но, по словам источника, пилоты не стали ему доверять. Они до последнего момента ориентировались только на показания скорости.

— Пилоты были уверены, что самолет теряет скорость, — предположил собеседник «Известий». — Могли сработать несколько факторов. Первый — это скоротечность событий. Второй — так называемый туннельный эффект, который возникает при дефиците времени и стрессе. И третий — непонимание всей ситуации.

При пикировании под углом 30–35 градусов в салоне самолета возникла невесомость. Примерно через семь секунд на скорости 800 км/ч лайнер врезался в землю.

С выводами источников «Известий» согласен экс-генеральный конструктор КБ имени Антонова Дмитрий Кива, под руководством которого спроектирован Ан-148. По его словам, набранные скорость и высота позволяли воздушному судну спокойно выйти из ситуации, которая совсем не была аварийной.

— Экипаж должен был перевести самолет в горизонтальный полет и начать разбираться в ситуации. Прежде всего, любой пилот знает это как «Отче наш», надо проверить, что с приемниками воздушного давления, — заявил «Известиям» Дмитрий Кива. — Если обогрев ППД действительно был не включен, это ошибка экипажа. Пилотам надо было разобраться с положением самолета, понять, идет он с набором высоты или снижается, перейти в горизонтальный полет. В данном же случае Ан-148 то снижался, то набирал высоту, то опять снижался. Похоже, в облаках пилоты не понимали, что реально происходит с судном, и «гонялись за скоростью».

Экс-командующий фронтовой авиацией ВВС России, Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик РФ, генерал-полковник Николай Антошкин рассказал «Известиям», что у экипажа всегда есть возможность определить скорость самолета.

— Если даже предположить, что все приборы одновременно отключились, то скорость можно определить по оборотам, по углам тангажа, — отметил эксперт. — Приходилось летать на менее технологичных самолетах, где почти не было современных датчиков и приборов, но удавалось выходить из похожих кризисных ситуаций.

Специалисты МАКа продолжают работу. Завершается описание места происшествия и сбор фрагментов конструкции самолета для последующих исследований.