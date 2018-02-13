Причины падения Ан-148 могут стать известны сегодня

Экипаж потерпевшего катастрофу самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» не подавал сигнал бедствия. При этом в последние секунды полета на связь с диспетчером пилоты уже не выходили. Пока нет основной версии причины катастрофы, рассматриваются все варианты, в том числе технические неисправности, ошибки экипажа, сложные метеоусловия и акты незаконного вмешательства. Оба найденных на месте катастрофы бортовых самописца находятся в удовлетворительном состоянии. Поэтому специалисты рассчитывают получить первые данные уже во вторник.

Как рассказали «Известиям» несколько источников, близких к Государственной корпорации по организации воздушного движения и Минтрансу, экипаж Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» не подавал сигнал бедствия перед крушением. Он передается набором четырехзначного кода на бортовой радиостанции воздушного судна: 7500 — самолет захвачен, 7600 — проблема на борту, 7700 — потеря радиосвязи. После получения такого кода метка самолета на экране диспетчера загорается красным цветом.

После взлета Ан-148 диспетчер дал указание его экипажу занять эшелон 11000 футов (3300 метров). К началу набора высоты скорость самолета составляла 370 узлов (примерно 686 км/ч). После достижения высоты 1860 метров диспетчер зафиксировал нештатное снижение воздушного судна. Когда самолет находился в 1770 метрах от земли, диспетчер сделал предупреждение экипажу. Ан-148 продолжил снижение до 1680 метров, но после вновь набрал высоту до 1890 метров. На вопрос диспетчера «Вы сохраняете эшелон?» — ответа не последовало.

Затем самолет перешел к резкому снижению — со скоростью около 45 м/с (162 км/ч). По нормативам этот показатель для самолета типа Ан-148 — примерно 5–7 м/с. Горизонтальная скорость уменьшилась до 220 узлов (408 км/ч). Диспетчеры продолжали вызывать борт и после того, как метка пропала с экрана, но им не ответили. Самолет потерпел крушение.

Как рассказали «Известиям» в МАК, найденные на месте падения самолета «черные ящики» — бортовые аварийные самописцы (параметрический и речевой) — в понедельник были доставлены в лабораторию для оценки их состояния и расшифровки информации. Первый из них фиксирует несколько сотен параметров работы бортовых систем, например, давление топлива, обороты двигателей, скорость и высоту полета, курс, действия экипажа. Оба самописца находятся в удовлетворительном состоянии. Это позволяет начать расшифровку в самые короткие сроки. Во вторник, 13 февраля, специалисты МАК рассчитывают получить первые данные.

По мнению руководившего проектированием Ан-148 бывшего генерального конструктора КБ «Антонов» (Киев, Украина) Дмитрия Кивы, пока информация с места катастрофы очень противоречивая и не позволяет сделать однозначные выводы о причинах происшествия. Важными обстоятельствами он назвал большой разлет обломков в районе падения — в радиусе до километра, а также то, что отметка самолета на экране радара пропала внезапно.

— Озвучивать версии до заключения комиссии МАК было бы некорректно. Надо тщательно обследовать и место падения самолета, и характер повреждений на фрагментах конструкции, и содержимое «черных ящиков», — заявил «Известиям» Дмитрий Кива. — Важно посекундно расшифровать запись переговоров на борту. Только после этого можно будет делать предварительные выводы. Похоже, что-то произошло в воздухе. Но, повторюсь, надо проверить всю эту информацию.

В АО «Мотор Сич» (украинский производитель двигателей) «Известиям» рассказали, что установленные на Ан-148 экземпляры Д-436-148 были выпущены в 2009 году. Их наработка составляет 13515 часов и 15806 часов соответственно. По данным этой компании, двигатели самолета работали вплоть до столкновения с землей.

Эксперты не исключают и версию о теракте, хотя никаких доказательств в ее пользу нет и в официальных заявлениях она не фигурирует. Тем не менее, экс-начальник управления вооружения Минобороны генерал-полковник Анатолий Ситнов считает, что причиной крушения самолета Ан-148 мог стать именно взрыв на борту воздушного судна. Его причина, по словам эксперта, не связана с топливом в баках. В пользу версии о взрыве на борту говорит и то, что обмена данными летчиков с диспетчером не было.

— То, что обломки самолета разлетелись в радиусе одного километра, и сам характер этих фрагментов говорит о том, что был самый настоящий взрыв. Он разорвал самолет по всем направлениям. Разрушены даже шпангоуты вдоль корпуса фюзеляжа и другие прочностные элементы, — заявил «Известиям» Анатолий Ситнов. — Топливо может взорваться при ударе, если его в баках половина или четверть, тогда есть газообразная смесь, так называемая «подушка паров».

Когда баки заполнены, топливо никогда не взрывается, отметил эксперт. К тому же ни один топливный бак не может разрушить самолет до таких мелких элементов.

Ранее Следственный комитет сделал заявление, что взрыв самолета произошел уже на земле. Как указывается в сообщении ведомства, следователями было установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания. Взрыв произошел после падения самолета.

— Наземный взрыв — это распространенное явление при авиакатастрофах, — отметил военный историк Дмитрий Болтенков. — При ударе о землю происходит детонация топлива и других технических жидкостей. К примеру, так было с Boeing-737, погибшим в Ростовском аэропорту в 2016 году. При столкновении с землей самолет разрушился, произошла детонация. Взрывом мелкие обломки раскидало на большое расстояние. Но такие взрывы возникают только тогда, когда самолет попадает в неуправляемое пикирование и набирает большую скорость перед столкновением с землей.