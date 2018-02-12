Минувшее воскресенье стало трагическим для десятков российских и иностранных семей. Пассажирский самолет Ан-148 компании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Домодедово. Это произошло в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По информации МЧС, никто не выжил. Власти России пообещали сделать всё возможное для поддержки семей, которые оказались в столь непростой жизненной ситуации. Традиционное совещание с вице-премьерами председатель правительства Дмитрий Медведев начал с минуты молчания.

На месте катастрофы найдено уже более 400 обломков воздушного судна. По оценке главы МЧС Владимира Пучкова, основную часть поисковых работ можно завершить в течение семи суток. В Следственном комитете сообщили, что, по предварительным итогам расследования, лайнер не разрушился в воздухе, взрыв произошел при его ударе о землю. По информации авиаперевозчика, самолет прошел обязательные процедуры технического обслуживания без замечаний. Тем не менее «Саратовские авиалинии» временно приостанавливают эксплуатацию имеющихся Ан-148.

— Вчера произошла трагедия: в Подмосковье разбился самолет, который летел из Москвы в Орск, погиб 71 человек. От имени правительства Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сейчас важно поддержать родственников погибших, оказать им помощь. Понятно, что деньги не способны вернуть близких, но тем не менее необходимо обеспечить, чтобы все семьи погибших получили страховку, ряд выплат будет произведен по региональным линиям, — заявил председатель правительства.

На месте крушения уже найдены оба самописца, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете. Они повреждены, но информацию удастся расшифровать.

Правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы в соответствии с распоряжением Дмитрия Медведева возглавил министр транспорта Максим Соколов. В нее вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Межгосударственного авиационного комитета, губернаторы Московской и Оренбургской областей.

— Необходимо обеспечить, чтобы все семьи погибших получили страховку, ряд выплат будет произведен и по региональным линиям, — сообщил Дмитрий Медведев.

Авиаперевозчик застрахован в компании «АльфаСтрахование». Как сообщили «Известиям» в компании, семье каждого погибшего будут выплачены компенсации в размере более 2 млн рублей. Помимо страховки родственники получат дополнительные компенсации от региональных властей в размере 1 млн рублей. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, общий размер выплат должен составить более 3 млн рублей для каждой семьи.

— Кроме того, Минтрудом организована работа по составлению паспортов жизненных ситуаций для каждой семьи с тем, чтобы определить, какая дополнительная помощь нужна в связи с тем, что в семьях есть несовершеннолетние дети, различные ситуации, которые требуют дополнительных действий. Это касается и семей погибших пассажиров, и членов экипажа, — отметил зампредседателя правительства.

По словам Аркадия Дворковича, пока преждевременно говорить о причинах катастрофы.

Президент России Владимир Путин в связи с трагедией отменил рабочую поездку в Сочи. Там глава государства должен был встретиться с финалистами конкурса молодых управленцев «Лидеры России», а также с президентом Палестины Махмудом Аббасом и руководителем FIFA Джанни Инфантино. Было принято решение перенести все встречи в Москву. Многие лидеры других стран уже выразили свои соболезнования в связи с произошедшей трагедией.