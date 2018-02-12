В Москве после крушения Ан-148 отменили развлекательные мероприятия

Развлекательные мероприятия, которые должны были пройти 12 февраля на фестивале «Московская Масленица», отменили в связи с крушением самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном портале мэра и правительства Москвы, по обычному графику проведут образовательные мастер-классы.

«Также будут работать торговые и ресторанные шале», — отмечается в сообщении.

Пассажирский авиалайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний», на борту которого находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров, потерпел крушение в Подмосковье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Никто не выжил.

В связи с происшествием МЧС России открыло «горячую линию» по номеру: 8 (800) 775-17-17.

Как сообщал iz.ru, следствие рассматривает несколько версий происшедшего.