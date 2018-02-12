Прямой эфир
Сюжет:

Родственникам погибших при крушении Ан-148 выплатят по 1 млн рублей

0
Фото: ТАСС/Сергей Никифоров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Саратовской области окажут материальную поддержку семьям погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье. Сумма выплаты составит 1 млн рублей. Соответствующее решение принял губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

«Губернатор Валерий Радаев принял решение оказать поддержку родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148. Им будет выплачено по 1 млн рублей», — говорится на сайте администрации Саратовской области.

Как писал портал iz.ru, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 11 февраля. Самолет Ан-148 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Домодедово.

Жертвами трагедии стал 71 человек, в том числе четверо членов экипажа — жителей Саратовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Оренбуржья помогут семьям жертв крушения Ан-148 с кредитами
В авиакатастрофе Ан-148 погиб депутат из Норильска

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017