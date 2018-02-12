Родственникам погибших при крушении Ан-148 выплатят по 1 млн рублей

Власти Саратовской области окажут материальную поддержку семьям погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье. Сумма выплаты составит 1 млн рублей. Соответствующее решение принял губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

«Губернатор Валерий Радаев принял решение оказать поддержку родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148. Им будет выплачено по 1 млн рублей», — говорится на сайте администрации Саратовской области.

Как писал портал iz.ru, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 11 февраля. Самолет Ан-148 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Домодедово.

Жертвами трагедии стал 71 человек, в том числе четверо членов экипажа — жителей Саратовской области.