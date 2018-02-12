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Семьи погибших при крушении Ан-148 получат от властей более 3 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Семьи погибших в результате крушения в Подмосковье пассажирского лайнера Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» получат выплаты в размере более 3 млн рублей. Вопрос о дополнительных мерах поддержки будет решаться в ближайшее время, сообщил заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович на встрече главы правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

«Общие выплаты на данный момент каждой семье составят более 3 млн рублей. Кроме того, Минтрудом организована работа по составлению паспортов жизненных ситуаций для каждой семьи, с тем чтобы определить, какая дополнительная помощь нужна в связи с тем, что в семьях есть несовершеннолетние», — приводит слова Дворковича «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, материальную помощь семьям погибшим также намерены оказать власти Саратовской и Оренбургской областей. О желании направить денежную компенсацию в размере 1 млн рублей также заявлял глава Подмосковья Андрей Воробьев. Помощь в перелете из различных регионов России в Москву семьям погибших оказывает авиаперевозчик «Саратовские авиалинии».

Пассажирский лайнер Ан-148 рейса 703 Москва–Орск потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Самолет перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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