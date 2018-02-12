Более 850 звонков поступило на горячую линию МЧС после крушения Ан-148

После катастрофы Ан-148 в Раменском районе Московской области на горячую линию МЧС поступило более 850 звонков, сообщил Центр экстренной психологической помощи МЧС.

«На горячую линию поступило 859 звонков. Сейчас людей в основном интересует порядок дальнейших действий, психологи оказывают и психологическую поддержку. Много звонков от людей, которые выражают сочувствие и соболезнования», — приводит ТАСС сообщение центра.

Сообщается также, что с родственниками погибших работают 49 психологов МЧС. В общей сложности помощь была оказана в 172 случаях.

Как сообщила представитель Российского центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Наталья Лукаш, психологи МЧС также работают с родственниками погибших при сопровождении их во время следственных действий как в Москве, так и в Орске.

Напомним, самолет Ан-148 рейсом из Москвы в Орск разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту самолета был 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

На месте крушения самолета проводится поисковая операция, в ходе которой были найдены бортовые самописцы, началась их расшифровка. Следственный комитет России рассматривает несколько версий случившегося.