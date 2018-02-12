Цветы на школьной парте

В понедельник, 12 февраля, Оренбуржье погрузилось в траур по погибшим в авиакатастрофе, произошедшей 11 февраля в Подмосковье. 38 из 71 жертвы трагедии были жителями этого региона. Самолет Ан-148 направлялся из аэропорта Домодедово в Орск. «Известия» поговорили с жителями города, с родственниками и друзьями погибших.

Город в трауре

Среди погибших при крушении Ан-148 было 28 жителей Орска. Жительница города Марина Черентаева рассказала «Известиям», что начиная с вечера 11 февраля люди несут цветы и мягкие игрушки в аэропорт и к памятнику Ленину в центре Орска.

— Первыми о происшествии узнали встречающие пассажиров из Москвы. У нас небольшой город, всего около 230 тыс. человек. Эта трагедия затронула практически каждого. Среди погибших были чьи-то близкие родственники, знакомые или знакомые знакомых, — сказала Марина.

51-летняя Татьяна Синицына на самолете Москва–Орск возвращалась домой из командировки. В родном городе ее ждали родители и брат.

— Таня была любящей дочерью. Мы с женой пожилые, и она следила за нами, ухаживала, помогала во всем, — вспоминает ее отец Валерий Шошин.

Он рассказал «Известиям», что у погибшей две взрослые дочери. Одна оканчивает институт в Москве, вторая живет в Турции и тоже воспитывает дочь.

— Девочка очень любила свою бабулю. Они недавно были у нас в гостях, — рассказал Валерий Шошин.

По его словам, Татьяну также очень ценили на работе — в ремонтно-строительной компании, где она прошла путь от простого экономиста до заместителя директора.

Урок мужества

Среди жертв катастрофы оказались трое детей. Двое из них — школьники из Орска.

Весь 11-й «Б» школы №8, где учился Илья Полетаев, освободили в понедельник от занятий. Провели только один урок — мужества. Дети рассказывали об Илье, вспоминали, каким хорошим товарищем он был. Учителя и директор запомнили Илью как доброго и отзывчивого парня, который учился на четыре и пять. В этом году он занял первое место на олимпиаде по истории.

— Одноклассники очень подавлены, — рассказала «Известиям» директор школы Ирина Пахомова. — За эти дни они пережили больше, чем за все школьные годы. Дети очень переживали, многим стало плохо. С утра с ними работали наши медик и психолог. В этом же классе учится девочка, с которой дружил Илья, — Ксения. И вот она потеряла его. Вчера девочка не пришла, попросила разрешить ей остаться дома с родителями. Ребята ходили поддержать ее.

Одноклассники положили цветы на парту, где сидел их товарищ, поставили его фото. Потом снимок переместили в фойе. Тем временем жители окрестных домов несут к школе цветы и игрушки.

Другой школьник из Орска, Женя Ливанов, ученик 6-го «Б» школы №51, месяц не дожил до 13-летия. Домой он возвращался вместе с отцом, которого тоже звали Евгений. После первого урока всех учеников собрали в спортзале, объявили минуту молчания. Одноклассники мальчика принесли в школу гвоздики.

— Мы с классом сели в круг и по очереди стали вспоминать веселые моменты с Женей. Мы его называли Министром, потому что, когда мы играли в школьном спектакле на День матери, ему досталась роль министра, — вспоминает одноклассница Жени Настя.

— Скромный, молчаливый, впечатлительный, не пытался быть командиром. По учебе помогал чем мог, — вспоминает другая школьница, которая дружила с Женей с первого класса.

Самая маленькая из погибших в авиакатастрофе детей — Надя Красова. В декабре ей исполнилось пять лет. Девочка летела в самолете вместе со своей мамой Оксаной.

Друг семьи Андрей Шипилов, живущий в Подмосковье, рассказал «Известиям», что Оксана, как и он сам, родом из Новотроицка в Оренбургской области. В Москве Оксана работала бухгалтером. Прошлой осенью она развелась с мужем, потом из-за проблем со здоровьем женщина оказалась в больнице. Пройдя лечение, она взяла отпуск и отправилась с дочкой в родной город повидать родителей, брата и сестру.

— Оксана была очень общительная, жизнерадостная и творческая. Любила музыку. Она профессионально занималась вокалом, выступала в Новотроицке, а потом и в Москве, — рассказал Андрей.

Воспоминания о погибшей девочке ему даются сложнее.

— Лучезарный ребенок, она часто улыбалась, — сказал он после паузы.

Среди погибших, кроме Оксаны и Нади Красовых, было еще одно знакомое ему имя — 33-летний Илья Ведиборенко тоже был родом из Новотроицка.

— В детстве мы с ним вместе ходили на тренировки, занимались восточными единоборствами, — вспоминает Андрей Шипилов.

Скорбят по всей стране

В авиакатастрофе погибли жители 14 регионов. Помимо Оренбургской области, это москвичи, жители Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Перми, Саратова, Тамбова, Белгородской, Ленинградской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Мордовии, Краснодарского и Красноярского краев.

Среди пассажиров разбившегося самолета было два иностранных гражданина. Один из них — сервис-инженер швейцарской фирмы Burckhardt Compression Уэли Клаеуй. Об этом сообщили в пресс-службе Орского НПЗ, партнером которого является компания.

Второй иностранец — гражданин Азербайджана Намик Гахраманов. Его близкие уже прибыли в Москву на процедуру опознания, сообщили «Известиям» в азербайджанском посольстве.

12 февраля в аэропорту Саратова прошел траурный митинг, сообщили «Известиям» в авиакомпании «Саратовские авиалинии». Помянуть пассажиров и членов экипажа Ан-148 собралось около двухсот человек.

Мария Метелькова из Иркутска — подруга второго пилота Ан-148 Сергея Гамбаряна. Она рассказала «Известиям», что познакомилась с летчиком, когда он работал в иркутской авиакомпании. Летом Сергей уехал в Москву, а потом перешел в «Саратовские авиалинии».

— Сергей — потомственный летчик, пошел по стопам отца. Он любил своих родителей и сам был заботливым папой, у него остался 16-летний сын Михаил, — рассказала девушка.

По словам Марии, незадолго до трагедии Сергей обещал приехать к ней в Иркутск. Но теперь не он, а она будет бронировать билет — и не чтобы встретиться, а чтобы проститься навсегда.

Выплатят по три миллиона

Каждая семья погибших в катастрофе получит выплаты на сумму более 3 млн рублей. Об этом 12 февраля заявил зампред правительства Аркадий Дворкович на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

По его словам, Минтруд составит паспорта жизненных ситуаций для каждой семьи, где дети остались без кормильцев, им будет оказана дополнительная помощь.

Правительственная комиссия приняла решение производить сбор необходимых для опознания генетических анализов у родственников по месту жительства, но желающие смогут приехать и в Москву.

В аэропортах Орска и Домодедово для людей, потерявших в авиакатастрофе своих близких, работают штабы по оказанию психологической помощи. Тем, кто находится в Москве, власти обеспечили проживание в гостиницах аэропорта и в Раменском районе Подмосковья. На горячую линию психологической службы МЧС к середине дня в понедельник поступило более 700 звонков.

11 февраля Ан-148, следовавший из Москвы в Орск, через несколько минут после взлета потерпел крушение в Раменском районе, в 200 м от села Степановское. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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