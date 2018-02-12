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Гендиректор «Саратовских авиалиний» прокомментировал крушение Ан-148

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Генеральный директор авиакомпании «Саратовские авиалинии» Алексей Вахромеев после допроса в Следственном комитете России прокомментировал крушение пассажирского лайнера Ан-148 в Подмосковье.

«Я ничего не смогу вам сообщить, все данные будут у комиссии, которая официально назначена. Пока никаких фактов, нецелесообразно что-то озвучивать. Для этого комиссия создана. Слишком много пишут, не имея ни фактов, ни оснований», — сообщил Вахромеев корреспонденту iz.ru.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что следователи приступили к допросам лиц, участвовавших в подготовке к полету лайнера.

Пассажирский лайнер Ан-148 рейса 703 Москва–Орск потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Самолет перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. В авиакомпании «Саратовские авиалинии» подтвердили, что перед вылетом самолет прошел плановую проверку и был исправен. Однако в связи с авиакатастрофой авиакомпания сообщила о временной приостановке эксплуатации самолетов Ан-148.

По версии следствия, лайнер взорвался после удара о землю, до падения он не имел повреждений. В настоящее время следователи рассматривают несколько версий крушения лайнера, в числе которых человеческий фактор, отказ техники и неблагоприятные погодные условия.

В понедельник, 12 февраля, эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке двух «черных ящиков», обнаруженных на месте крушения лайнера.

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