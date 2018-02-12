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МАК: на месте крушения самолета Ан-148 обнаружены оба черных ящика

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Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
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Оба черных ящика, принадлежавших разбившемуся в Подмосковье пассажирскому самолету Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», обнаружены на месте его крушения. Бортовые самописцы сильно повреждены, однако, по предварительным данным, они пригодны для расшифровки, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

«Оба самописца повреждены. В настоящее время они доставляются в лабораторию. Вскрытие ящиков произойдет сразу после того, как их доставят в лабораторию. Их состояние и пригодность для расшифровки можно будет оценить уже вечером», — приводит заявление комитета ТАСС.

Пассажирский лайнер Ан-148 рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Самолет перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из  московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. 

По данным авиакомпании, перед вылетом самолет прошел плановую проверку и был исправен. Однако в связи с авиакатастрофой авиакомпания «Саратовские авиалинии» сообщила о временной приостановке эксплуатации самолетов Ан-148. Представитель воронежского авиазавода (ВАСО), где был выпущен самолет, пояснил, что разбившийся самолет не выработал и четверти своего ресурса. В настоящее время следователи рассматривают несколько версий крушения лайнера. По данным СКР, лайнер взорвался после удара о землю, до падения он не имел повреждений.

В связи со случившимся Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании крушения лайнера.

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