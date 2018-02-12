СК допрашивает владельца и гендиректора «Саратовских авиалиний»

Следственный комитет России допрашивают владельца «Саратовских авиалиний» Аркадия Евстафьева и гендиректора авиакомпании Алексея Вахромеева по делу о крушении самолета Ан-148.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 11 февраля. Самолет Ан-148 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами происшествия стали 71 человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Следователи рассматривают три основных версии крушения самолета: человеческий фактор, отказ техники и неблагоприятные погодные условия.