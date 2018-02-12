Параметрический самописец обнаружен на месте крушения Ан-148

Глава Минтранса России Максим Соколов сообщил об обнаружении бортового самописца на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.

«Как доложили мне коллеги из Межгосударственного авиационного комитета, обнаружен один из самописцев, который фиксирует параметрические данные», — заявил он на заседании правительственной комиссии.

Как сообщал портал iz.ru, 11 февраля самолет Ан-148 Саратовских авиалиний, следовавший из Москвы в Орск, упал в Раменском районе через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек. Все они погибли.

В настоящее время на месте крушения продолжается поисковая операция. Следственный комитет РФ рассматривает несколько версий авиакатастрофы.