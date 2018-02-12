Эксперты начали расшифровку черных ящиков самолета Ан-148

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке черных ящиков самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», который потерпел крушение в Подмосковье.

«Специалисты приступили к их вскрытию и анализу состояния носителей информации», — сообщается на сайте комитета.

Как сообщал портал iz.ru, поисковые отряды обнаружили на месте падения сильно поврежденные бортовые самописцы лайнера.

Самолёт Ан-148, следовавший из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе через несколько минут после вылета. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

В настоящее время на месте катастрофы продолжается поисковая операция. Опознание тел погибших и судмедэкспертиза будут проводиться в Москве.

Следственный комитет Росси рассматривает несколько версий случившегося.