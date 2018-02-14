МАК назвал вероятную причину крушения Ан-148

Одной из возможных причин крушения самолета Ан-148 в Подмосковье стало расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе, заявили эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) после расшифровки данных параметрического самописца.

Пилоты столкнулись с неполадками на высоте 1,3 тыс. м через 2,5 минуты полета. Они отключили автопилот, однако не сумели справиться с внештатной ситуацией, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, причиной неполадки стало обледенение датчиков приемников полного давления, которые отвечают за замер скорости самолета.

Как писал портал iz.ru, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.