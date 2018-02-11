Самолет Ан-148 рухнул через 4 минуты после вылета из Домодедово

Крушение пассажирского самолета Ан-148, выполнявшего рейс Москва–Орск, произошло на четвертой минуте полета. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

«По предварительным данным, самолет Ан-148 11 февраля в 14:24 мск осуществил взлет, но в 14:28 мск пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья», — приводит ТАСС сообщение представителя надзорного органа.

Пассажирский лайнер «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа, все они погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Портал iz.ru ведет видеотрансляцию с места событий.