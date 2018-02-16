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Роструд помог в трудоустройстве родственникам жертв крушения Ан-148

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Роструд оказал помощь в трудоустройстве нескольким членам семей пассажиров разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148. Об этом сообщил глава ведомства Всеволод Вуколов.

Он отметил, что помощь была оказана семьям, которые оказались в тяжелом пожелании, передает «РИА Новости».

«Минтруд сейчас составляет паспорт каждого родственника погибшего, с тем чтобы взять это на контроль и отследить все пожелания по обучению, трудоустройству», — подчеркнул Вуколов.

Он также добавил, что родственникам погибших будет выплачена компенсация в установленные сроки.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

По предварительным данным, причиной крушения стало расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе.

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