Роструд помог в трудоустройстве родственникам жертв крушения Ан-148
Роструд оказал помощь в трудоустройстве нескольким членам семей пассажиров разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148. Об этом сообщил глава ведомства Всеволод Вуколов.
Он отметил, что помощь была оказана семьям, которые оказались в тяжелом пожелании, передает «РИА Новости».
«Минтруд сейчас составляет паспорт каждого родственника погибшего, с тем чтобы взять это на контроль и отследить все пожелания по обучению, трудоустройству», — подчеркнул Вуколов.
Он также добавил, что родственникам погибших будет выплачена компенсация в установленные сроки.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
По предварительным данным, причиной крушения стало расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе.