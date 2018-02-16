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Источник рассказал о ругани в кабине пилотов перед крушением Ан-148

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Фото: ТАСС/Наталья Дмитрак
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Непосредственно перед столкновением Ан-148 с землей пилоты ругались, пытаясь понять, почему приборы показывают критические значения, сообщил источник, близкий к ходу расшифровки речевого самописца разбившегося самолета.

Как отметил источник «Коммерсанта», запись самописца свидетельствует о том, что катастрофа Ан-148 произошла в управляемом полете. На записи самописца слышно, как перед вылетом пилоты изучают контрольную карту, затем приводят в действие приборы и механизмы. При этом пилоты почему-то не включили обогрев приемников полного давления (ППД), с которых считывают информацию датчики скорости.

Сразу после начала полета пилоты обращают внимание на критически низкие показания скорости на приборах, затем они пытаются решить проблему набора скорости, наклонив самолет к земле. Как сообщил источник, столкновение самолета с землей произошло уже под нечленораздельные крики пилотов.

В СК РФ отказались рассказывать о содержании речевых самописцев, сославшись на тайну следствия.

Напомним, 11 февраля в Подмосковье разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», борт направлялся в Орск. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

СК РФ 15 февраля сообщил о завершении расшифровки бортовых самописцев самолета и приобщил данные к материалам дела.

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