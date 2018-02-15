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СК приобщил к материалам уголовного дела расшифровку самописцев Ан-148

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет России приобщил к материалам уголовного дела расшифровки бортовых самописцев пассажирского самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«СК России получены данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке показаний бортовых самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля в Подмосковье. Материалы МАК приобщены к уголовному делу и изучаются следователями», — сказала Петренко.

Представитель СК добавила, что на основе полученных данных следователи намерены установить все обстоятельства трагедии, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.

По словам главы Минтранса России Максима Соколова, предварительные причины крушения лайнера станут известны в ближайшее время. Министр не исключил, что все процедуры могут быть закончены к 18 февраля.

Как сообщал портал iz.ru, в четверг родственникам жертв авиакатастрофы начали выплачивать первые денежные компенсации.

Пассажирский самолет Ан-148 рейса 703 Москва — Орск авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Лайнер перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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