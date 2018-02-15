МАК расшифровал данные бортового звукового регистратора лайнера Ан-148

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) скопировал и расшифровал информацию бортового звукового регистратора пассажирского самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе комитета в четверг.

«Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета Ан-148-100В RA-61704 информирует, что после установки носителя информации в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено копирование информации бортового звукового регистратора», — говорится в сообщении МАК.

Авиаэксперты добавили, что расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных.

Накануне специалисты провели расшифровку данных второго бортового самописца разбившегося лайнера. Установлено, что заледеневшие приемники воздушного давления неправильно определяли скорость полета, из-за чего экипаж получил разные показатели. Пилоты пытались набрать нужную для взлета скорость, но фактически ее превысили.

В четверг Следственный комитет России приобщил к материалам уголовного дела расшифровки бортовых самописцев. По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, все исследовательские процедуры эксперты МАК могут закончить к 18 февраля.

Пассажирский самолет Ан-148 рейса 703 Москва — Орск авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. Лайнер перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.