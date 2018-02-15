Эксперты МАК расшифровали запись переговоров в кабине упавшего Ан-148

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали данные второго «черного ящика» с борта самолета Ан-148 — речевого самописца.

«Аудиозапись разговоров двух пилотов подтвердила ранее озвученную версию», — сообщил один из экспертов.

Заледеневшие приемники воздушного давления неверно определяли скорость полета, поэтому экипаж получал разные показатели. Летчики пытались набрать нужную для взлета скорость, но фактически ее превысили.

По словам эксперта, еще предстоит определить причины обледенения приемников. Полную картину даст только совмещение данных двух «черных ящиков» — речевого и параметрического, уточняет «КП».

Напомним, самолет «Саратовских авиалиний», следовавший из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово 11 февраля. Погиб 71 человек.

Как сообщал iz.ru, одной из возможных причин крушения стало расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе.