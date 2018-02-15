Прямой эфир
Сюжет:

Эксперты МАК расшифровали запись переговоров в кабине упавшего Ан-148

0
Фото: REUTERS/Mikhail Grigoryev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали данные второго «черного ящика» с борта самолета Ан-148 — речевого самописца.

«Аудиозапись разговоров двух пилотов подтвердила ранее озвученную версию», — сообщил один из экспертов.

Заледеневшие приемники воздушного давления неверно определяли скорость полета, поэтому экипаж получал разные показатели. Летчики пытались набрать нужную для взлета скорость, но фактически ее превысили. 

По словам эксперта, еще предстоит определить причины обледенения приемников. Полную картину даст только совмещение данных двух «черных ящиков» — речевого и параметрического, уточняет «КП».

Напомним, самолет «Саратовских авиалиний», следовавший из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово 11 февраля. Погиб 71 человек.

Как сообщал iz.ru, одной из возможных причин крушения стало расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Подмосковье проведут полет-имитацию взлета разбившегося Ан-148
На месте падения Ан-148 собрано более 2 тыс. обломков самолета

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017